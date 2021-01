Dayane Mello/ “Ho cambiato avvocato”. Colpa di Natalia Paragoni? (Di venerdì 8 gennaio 2021) Dayane Mello ha rivelato di aver dovuto cambiare avvocato per risolvere alcune questioni fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 8 gennaio 2021)ha rivelato di aver dovuto cambiareper risolvere alcune questioni fuori dalla casa del Grande Fratello Vip.

GrandeFratello : Dayane ha appena trascorso una notte molto difficile... #GFVIP - fanpage : 'A sedici anni ho preso tutte le medicine per morire'. Il drammatico racconto di Dayane. - trash_italiano : La pagina brasiliana Hugo Gloss, che conta 16,8 milioni di followers, ha lanciato un appello per supportare Dayane… - Ros_Mello_ : RT @realrosydc: Dayane che accarezza Rosalinda mentre parla, STO URLANDO #rosmello - Ros_Mello_ : RT @ipsilonlenia: #ROSMELLO ‘ s to do list - Salvare Dayane e Rosalinda; - Sgamare Cecilia; - Sgamare Giuly power; - Sfanculare Giuliano;… -