Dayane Mello cambia avvocato al GF Vip: perché? L’affaire Natalia Paragoni fa capolino (Di venerdì 8 gennaio 2021) Dayane Mello ieri, tra una visita in confessionale e l’altra, ha fatto sapere alle amiche dentro la Casa del Grande Fratello Vip, di aver cambiato avvocato. E’ probabile che le bombe sganciate tra una chiacchiera e l’altra, abbiano provocato delle azioni legali importanti. Dayane Mello cambia avvocato, perché? L’affaire Paragoni fa capolino Per quale motivo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 8 gennaio 2021)ieri, tra una visita in confessionale e l’altra, ha fatto sapere alle amiche dentro la Casa del Grande Fratello Vip, di averto. E’ probabile che le bombe sganciate tra una chiacchiera e l’altra, abbiano provocato delle azioni legali importanti.faPer quale motivo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GrandeFratello : Dayane ha appena trascorso una notte molto difficile... #GFVIP - fanpage : 'A sedici anni ho preso tutte le medicine per morire'. Il drammatico racconto di Dayane. - trash_italiano : La pagina brasiliana Hugo Gloss, che conta 16,8 milioni di followers, ha lanciato un appello per supportare Dayane… - trashbbq : @dayane_mello_fp Era un aereo firmato fra&fan è stato segnalato durante la raccolta per non farlo volare - Ros_Mello_ : RT @Gfvip20202: *Domani Rosa e Dayane vogliono fare il bagno in piscina assieme* I concorrenti domani: #rosmello -