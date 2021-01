Danni alle auto prodotti da animali protetti: ecco chi paga per la Cassazione (Di venerdì 8 gennaio 2021) D’estate, ma non solo, non sono pochi gli automobilisti che, in vacanza oppure per un weekend in relax, si avventurano in qualche strada montana o di campagna, per stare a contatto con la natura e respirare aria pura. Il rischio però di incontrare improvvisamente.. qualche abitante del luogo, è tutt’altro che remoto. Arriva dalla Corte di Cassazione una sentenza che fa luce sulle responsabilità in tema di Danni alle auto, provocati dal passaggio di animali protetti su strada o dall’urto con essi, durante la marcia del veicolo. Vediamo allora cosa ha stabilito la Corte in questo ambito e chi deve essere ritenuto responsabile per i Danni alle auto. Se ti interessa saperne di più su chi deve pagare in ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 8 gennaio 2021) D’estate, ma non solo, non sono pochi glimobilisti che, in vacanza oppure per un weekend in relax, si avventurano in qualche strada montana o di campagna, per stare a contatto con la natura e respirare aria pura. Il rischio però di incontrare improvvisamente.. qualche abitante del luogo, è tutt’altro che remoto. Arriva dalla Corte diuna sentenza che fa luce sulle responsabilità in tema di, provocati dal passaggio disu strada o dall’urto con essi, durante la marcia del veicolo. Vediamo allora cosa ha stabilito la Corte in questo ambito e chi deve essere ritenuto responsabile per i. Se ti interessa saperne di più su chi devere in ...

Ultime Notizie dalla rete : Danni alle Dopo lo scontro un principio di incendio, danni alle auto e occupanti al pronto soccorso Corriere Adriatico Umbria, tromba d'aria a Gualdo Tadino: danni per un milione alla Tagina

Supera il milione di euro la prima stima dei danni ai capannoni Tagina di Gualdo Tadino nel giorno dell'Epifania. Il passaggio della ...

Bitti, a fuoco un camion gru: danni ingenti

BITTI. Srata movimentata per i Vigili del fuoco di Nuoro alle prese con diversi interventi in provincia (se ne scrive in questa stessa pagina). Ieri sera, verso le 21.30, a Bitti, una squadra ...

