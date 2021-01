Danimarca, un cartone animato esagerato: polemiche, ma ai bambini piace (Di venerdì 8 gennaio 2021) Danimarca: sulla tv pubblica è apparso John Dillemand, un personaggio caratterizzato da un particolare enorme. La critica è divisa In Danimarca c’è un cartone animato che diverte i bambini e divide gli adulti. Tutto è iniziato ai primi di gennaio quando è stata presentata una nuova serie, quella dedicata John Dillermand. Un personaggio che con L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 8 gennaio 2021): sulla tv pubblica è apparso John Dillemand, un personaggio caratterizzato da un particolare enorme. La critica è divisa Inc’è unche diverte ie divide gli adulti. Tutto è iniziato ai primi di gennaio quando è stata presentata una nuova serie, quella dedicata John Dillermand. Un personaggio che con L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Heart_Hamal : RT @UomoUsato: In attesa del cartone animato 'L'Uomo con il Pisello in Mano' in Danimarca possono vedere #JohnDillermand (Uomo Pene) https:… - UomoUsato : In attesa del cartone animato 'L'Uomo con il Pisello in Mano' in Danimarca possono vedere #JohnDillermand (Uomo Pen… - memanuelab : Ciao MOIGE. Un lunghissimo pene nel cartone animato per bambini, bufera in Danimarca - GonnelliLuca : Il pene tuttofare ce lo eravamo perso. Un lunghissimo pene nel cartone animato… - zazoomblog : Danimarca: Video Scandalo Del Cartone Animato L'uomo Dal Pene Lunghissimo -