Dall’Argentina: la Roma vicina al terzino Montiel (Di venerdì 8 gennaio 2021) La Roma cerca un terzino destro, le ultime indiscrezioni provenienti Dall’Argentina parlano di una trattativa un stato avanzato per Gonzalo Ariel Montiel, 23 anni, un profilo che il direttore generale Thiago Pinto conosce bene perché lo avrebbe voluto al Benfica. Secondo “TNT Sports” la Roma è sul punto di battere la concorrenza, offerti 7 milioni di euro al River Plate. Montiel, in scadenza, si trasferirebbe nella Capitale dopo la Libertadores, finale in programma a fine gennaio. Foto: Sito River Plate L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 8 gennaio 2021) Lacerca undestro, le ultime indiscrezioni provenientiparlano di una trattativa un stato avanzato per Gonzalo Ariel, 23 anni, un profilo che il direttore generale Thiago Pinto conosce bene perché lo avrebbe voluto al Benfica. Secondo “TNT Sports” laè sul punto di battere la concorrenza, offerti 7 milioni di euro al River Plate., in scadenza, si trasferirebbe nella Capitale dopo la Libertadores, finale in programma a fine gennaio. Foto: Sito River Plate L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

