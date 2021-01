Dalla terza media alle superiori: incontro genitori-docenti di 16 istituti (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Evento digitale per tutti gli studenti di Salerno e provincia ed in particolare per gli allievi delle classi seconde e terze delle scuole medie. Domani, dalle ore 9 alle ore 14, l’Istituto Comprensivo “F.lli Linguiti” di Giffoni Valle Piana ha organizzato un incontro virtuale a distanza con tutte le scuole medie superiori di Salerno e provincia, finalizzato alla scelta del percorso di studi successivo alla licenza media. Pertanto, grazie alla possibilità di interazione che le moderne tecnologie digitali offrono, gli alunni ed i genitori potranno collegarsi con i docenti referenti per l’Orientamento di ogni singolo istituto per ricevere tutte le informazioni utili per il futuro percorso scolastico dei propri figli, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Evento digitale per tutti gli studenti di Salerno e provincia ed in particolare per gli allievi delle classi seconde e terze delle scuole medie. Domani, dore 9ore 14, l’Istituto Comprensivo “F.lli Linguiti” di Giffoni VPiana ha organizzato unvirtuale a distanza con tutte le scuole mediedi Salerno e provincia, finalizzato alla scelta del percorso di studi successivo alla licenza. Pertanto, grazie alla possibilità di interazione che le moderne tecnologie digitali offrono, gli alunni ed ipotranno collegarsi con ireferenti per l’Orientamento di ogni singolo istituto per ricevere tutte le informazioni utili per il futuro percorso scolastico dei propri figli, ...

Diego Simeone, tecnico dell'Atlético Madrid, torna sulle parole allusive a un suo addio dopo l'eliminazione dalla Copa del Rey.

Zayn, arriva il nuovo singolo Vibez

ROMA, 08 GEN - è fuori "Vibez", il nuovo singolo di Zayn, l'ex One Direction. Il brano, co-scritto dall'artista, è estratto dal suo terzo album "Nobody is Listening" (RCA Records/Sony Music), in uscit ...

