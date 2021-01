Dalla Francia all’Italia, continua il lockdown della cultura (Di sabato 9 gennaio 2021) I luoghi della cultura francesi restano chiusi, si sapeva da capodanno quando il portavoce del governo Gabriel Attal ha dichiarato che non sarebbe stato possibile riaprire le istituzioni culturali il 7 gennaio, dato che il virus circolava ancora troppo nel Paese. Con la sua conferenza stampa il Presidente del consiglio Jean Castex ha però definitivamente infranto ogni speranza di una imminente riapertura, rimandando alla fine di gennaio la decisione sulla sorte di cinema, teatri, musei e sale da concerto. UNA … continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 9 gennaio 2021) I luoghifrancesi restano chiusi, si sapeva da capodanno quando il portavoce del governo Gabriel Attal ha dichiarato che non sarebbe stato possibile riaprire le istituzionili il 7 gennaio, dato che il virus circolava ancora troppo nel Paese. Con la sua conferenza stampa il Presidente del consiglio Jean Castex ha però definitivamente infranto ogni speranza di una imminente riapertura, rimandando alla fine di gennaio la decisione sulla sorte di cinema, teatri, musei e sale da concerto. UNA …L'articolo proviene da il manifesto.

MarcoLo15276139 : Marco Lombardo è un'altra vittima dell'instabilità di questa professione, dopo l'esonero dalla Francia. #FM21Mobile - DomenicoIannel8 : @matteowolk Non è cinese, ma è stata letteralmente inventata a tavolino in Francia a metà dell'800. Unisce un'accoz… - Margheri260652 : @DantiNicola Quali proposte? Quelle copiate dalla Francia del mese di settembre, prima che l’Europa desse le linee… - TerlizziGerardo : RT @matteosalvinimi: Riconoscimenti dalla Francia. Nel frattempo anche oggi sbarchi senza sosta: per loro non c'è zona rossa. - gian_luca_rossi : @_Velies_ @metaanto @MarcoRizzoPC Veramente al momento sono le nostre scorie che stanno in Francia, e non il contra… -