Dakar moto, Barreda vince la sesta tappa. Price è il nuovo leader (Di venerdì 8 gennaio 2021) Joan Barreda cala il tris. Il pilota della Honda nella sesta tappa della Dakar 2021, accorciata di 100 km per le difficoltà incontrate dai corridori nella frazione precedente, si impone per la terza ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 8 gennaio 2021) Joancala il tris. Il pilota della Honda nelladella2021, accorciata di 100 km per le difficoltà incontrate dai corridori nella frazione precedente, si impone per la terza ...

motorboxcom : #Dakar2021 Joan #Barreda Bort su #Honda fa tris nella sesta tappa. In testa alla generale balza di nuovo Toby… - Gazzetta_it : #Dakar #moto #Barreda fa tris: sua la sesta tappa. #Price è il nuovo leader - Motorsport_IT : #Dakar | Moto, Tappa 6: Barreda fa tris, ma in testa c'è Price.???? - P300it : Finita la sesta tappa per le moto con la vittoria di @joanbangbang88 davanti a @rossbranch_111 e Daniel Sanders… - FormulaPassion : #Dakar, moto: #Barreda si prende la sesta tappa, la #KTM festeggia il nuovo leader della generale #Price -