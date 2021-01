Dakar 2021 | la tappa di oggi | orario | percorso | programma | tv della Buraydah – Ha’il

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Manca poco al giorno di riposo per i protagonisti. Alla vigiliaprima ed unica pausa43^ edizione di una delle prove più impegnative del motorsport, la carovana affronta una nuova impegnativa sfida nell’itinerario che conduce verso il Mar Rosso. Sono 485 i chilometri cronometrati che i piloti dovranno affrontare tra poche ore a cui dobbiamo sommare 170 di trasferimento.ospiterà la partenza, mentre, località scelta dagli organizzatori per la sosta di domani, ospiterà l’arrivo. La sabbia sarà protagonista nella sesta prova, condizionata da ampie zone sabbiose in cui i protagonisti dovranno vedersela con le dune del deserto arabo. L’appuntamento televisivo è confermato per questa sera su Eurosport ed Eurosport Player con i ...