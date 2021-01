Da lunedì mezza Italia potrebbe essere arancione (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il virus ha ripreso a correre e il governo è pronto a far scattare nuove chiusure e divieti. Dall’11 gennaio l’Italia sarà a prevalenza arancione, con qualche area rossa e poche zone gialle. Sono in bilico tra le fasce più alte di rischio Lombardia, Veneto e Sicilia. Ma anche Emilia-Romagna, Lazio, Puglia, Calabria e Basilicata. La conferma dei colori delle regioni arriverà oggi con il monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità, ma i dati del bollettino di ieri e l’indice di contagio di nuovo in salita non sono rassicuranti. Il calcolo per stabilire le fasce viene effettuato incrociando le nuove soglie di rischio con la tenuta delle strutture sanitarie. I parametri prevedono che con Rt all’1 e rischio moderato si va in arancione, con Rt a 1,25 si va in rosso. Ieri tutte le regioni avevano un rischio moderato e dunque ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il virus ha ripreso a correre e il governo è pronto a far scattare nuove chiusure e divieti. Dall’11 gennaio l’sarà a prevalenza, con qualche area rossa e poche zone gialle. Sono in bilico tra le fasce più alte di rischio Lombardia, Veneto e Sicilia. Ma anche Emilia-Romagna, Lazio, Puglia, Calabria e Basilicata. La conferma dei colori delle regioni arriverà oggi con il monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità, ma i dati del bollettino di ieri e l’indice di contagio di nuovo in salita non sono rassicuranti. Il calcolo per stabilire le fasce viene effettuato incrociando le nuove soglie di rischio con la tenuta delle strutture sanitarie. I parametri prevedono che con Rt all’1 e rischio moderato si va in, con Rt a 1,25 si va in rosso. Ieri tutte le regioni avevano un rischio moderato e dunque ...

