Da lunedì 5 regioni diventano arancioni | gialle tutte le altre Ma l’Iss | l’epidemia sta peggiorando

Sono 12 le regioni e province autonome a rischio alto questa settimana (Emilia, Friuli, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Provincia Bolzano, Provincia Trento, Puglia, Umbria, Veneto). 8 a rischio moderato (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Sardegna, Sicilia, Val d'Aosta). E solo una Regione (Toscana) a rischio basso. Lo sottolinea la bozza del monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità (Iss), in riferimento al periodo 28 dicembre 2020-3 gennaio 2021. Cinque regioni in zona arancione Da lunedì 11 gennaio saranno cinque le regioni in zona arancione: Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Calabria e Sicilia. Mentre le altre regioni dovrebbero rimanere in fascia gialla. Non ci saranno, invece, regioni in zona rossa. È attesa in serata l'ordinanza del ministro ...

