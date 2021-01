Crisi governo | Renzi sfida esecutivo Bellanova | “Il tempo è finito”

Leggi su ck12

(Di venerdì 8 gennaio 2021), a poche ore dall’incontro con i capidelegazione della maggioranza Italia Viva resta sul piede di guerra All’interno della maggioranza dii nervi restano tesi. Alle 18 il capo dell’Giuseppe Conte avrà un faccia a faccia con i capidelegazione per discutere della bozza del Recovery Plan. Ma sull’incontro aleggia il timore di quello che potrebbe succedere nei prossimi giorni o addirittura nelle prossime ore. Il leader di Italia Viva Matteocontinua a lanciare le sfide alsul piano degli aiuti europei. Dice che è un’occasione che non va sprecata e se dovesse succedere il suo partito sarebbe pronto a chiamarsi fuori e ad andare all’opposizione. Se Conte va in Parlamento per la verifica della maggioranza “lo aspettiamo lì” ha ...