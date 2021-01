Crisi | dopo la Meloni anche Salvini seppellisce l’inciucio | «Noi mai al governo con il Pd»

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 8 gennaio 2021) L’ipotesi del governissimo o di qualsiasi altra formula cosiddetta di unità nazionale finisce nei gorghi nel mare di Palermo. A scaraventarvela è Matteo, giunto nel capoluogo siciliano per un incontro con i deputati regionali della Lega. «È veramente imbarazzante il teatrino che Conte e la sua maggioranza stanno offrendo», dichiara ai giornalisti accorsi a Palazzo dei Normanni. «Spero – aggiunge – che finisca il prima possibile. Se non hanno voglia di governare, noi siamo pronti». Ma è agli scenari di un eventuale-Conte che i cronisti sono interessati. «La via maestra per me – ribadisce il Capitano – restano le elezioni. Sicuramente io noncon il Pd».ha parlato a Palermo Un’affermazione netta, che segue quell’ancor più inequivocabile pronunciata nei giorni scorsi da Giorgia ...