Crisi di governo, spunta il nome di Maria Elena Boschi come ministro (Di venerdì 8 gennaio 2021) In caso di rimpasto, al governo potrebbe entrare Maria Elena Boschi, come ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ciao Paola De Micheli. Bentrovata Maria Elena Boschi. Secondo quanto trapelato al… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 8 gennaio 2021) In caso di rimpasto, alpotrebbe entraredelle Infrastrutture e dei Trasporti. Ciao Paola De Micheli. Bentrovata. Secondo quanto trapelato al… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

petergomezblog : Crisi di governo, Grillo pubblica un estratto del discorso di Cicerone al senato per sventare la congiura di Catili… - petergomezblog : Crisi di governo, D’Alema: “Non si manda via l’uomo più popolare del Paese per fare un favore a quello più impopola… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con Capezzone. Trump il giorno dopo, i comme… - sarabanda_ : @tonino19542 Sì Tonino??????mi prendo un'altra pausa?? Aspetto la crisi di Governo. - FPuggini : RT @ScaravaggiRemo: Quanta pazienza, ma quanta veramente, ne ha da vendere il PdC Conte, avere a che fare ancora con questi, che ogni giorn… -