Crisi di governo, Renzi è rimasto solo e a salvare l'esecutivo arriva Bettini (Di venerdì 8 gennaio 2021) Alla fine a Renzi toccherà fare un passo indietro, e ammettere che ha alzato un enorme polverone per niente. Ieri è arrivato il tanto atteso documento sul Recovery Plan, e dopo qualche lamentela il leader di Italia Viva ha richiesto un paio di giorni per analizzarlo in ogni dettaglio. Il punto però è un altro: dalla parte del Partito Democratico nessuno vuole assecondare una Crisi di governo, anzi: quasi si schiva anche l'idea del rimpasto ora. Per questo i due giorni di pausa di Matteo Renzi, oltre a essere sicuramente necessari per esaminare pure le virgole del testo fornito da Conte, serviranno per tentare di capire come muoversi. Ed eventualmente anche per decidere se mollare questa farsa messa in piedi da settimane.

