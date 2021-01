Covid, vaccinate 413.121 persone in Italia (45% delle dosi). De Luca: in Campania 4,2 mln entro l’anno (Di venerdì 8 gennaio 2021) In base all’ultimo aggiornamento diffuso sul sito del commissario per l’emergenza Covid, in Italia al momento sono state vaccinate 413.121 persone. E’ stato somministrato dunque il 45% delle 918mila dosi consegnate. In testa sempre il Lazio con oltre 49mila immunizzazioni. Gli operatori sanitari vaccinati sono stati 346mila, segue il personale non sanitario 42mila e gli ospiti delle Rsa 24mila. “L’obiettivo che abbiamo è di avere 4,2 milioni di cittadini campani vaccinati”, dichiara intanto Vincenzo De Luca, governatore della Campania intervenuto a margine di una visita all’Ospedale del mare di Napoli dopo la voragine che si è aperta nel parcheggio della struttura. “Se facciamo 20mila vaccinazioni al giorno, arriviamo a luglio con la ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 gennaio 2021) In base all’ultimo aggiornamento diffuso sul sito del commissario per l’emergenza, inal momento sono state413.121. E’ stato somministrato dunque il 45%918milaconsegnate. In testa sempre il Lazio con oltre 49mila immunizzazioni. Gli operatori sanitari vaccinati sono stati 346mila, segue il personale non sanitario 42mila e gli ospitiRsa 24mila. “L’obiettivo che abbiamo è di avere 4,2 milioni di cittadini campani vaccinati”, dichiara intanto Vincenzo De, governatore dellaintervenuto a margine di una visita all’Ospedale del mare di Napoli dopo la voragine che si è aperta nel parcheggio della struttura. “Se facciamo 20mila vaccinazioni al giorno, arriviamo a luglio con la ...

E’ di 5.603 il totale delle dosi di vaccino anti Covid somministrate in Calabria sulle 25.630 attualmente disponibili, secondo i dati riportati sul sito dell’Agenzia italiana del farmaco. La percentua ...

Programmate ieri 8mila somministrazioni a livello regionale

Continua la campagna anti-Covid in questa prima fase riguardante il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti. È online il portale con l’aggiornamento in tempo reale delle vaccinazioni in ...

E’ di 5.603 il totale delle dosi di vaccino anti Covid somministrate in Calabria sulle 25.630 attualmente disponibili, secondo i dati riportati sul sito dell’Agenzia italiana del farmaco. La percentua ...Continua la campagna anti-Covid in questa prima fase riguardante il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti. È online il portale con l’aggiornamento in tempo reale delle vaccinazioni in ...