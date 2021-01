Covid | sindaco di Londra dichiara l’allerta ospedaliera | “Virus fuori controllo” In Germania 1 188 decessi in 24 ore Record di morti anche in Usa 4mila e Brasile 1 841

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 gennaio 2021) La corsa del coronanon si ferma. I casi di Sars Cov 2 a livello globale hanno superato oggi la soglia degli 88 milioni, con un incremento di tre milioni di infezioni in soli quattro giorni. Secondo i dati elaborati dalla Johns Hopkins University, icausati dasono 1.898.530. Nel Regno Unito, travolto dall’ultimo picco di contagi, tutti i passeggeri internazionali in arrivo in Inghilterra e Scozia, inclusi i cittadini del Regno, dovranno presto sottoporsi ad un test anti-prima della partenza ed esibire un risultato negativo per entrare nel Paese, come ha annunciato il ministro dei Trasporti, Grant Shapps. Il test si dovrà fare fino a 72 ore prima dell’imbarco, secondo quanto riporta la Bbc. La nuova misura dovrebbe entrare in vigore all’inizio della settimana prossima in Inghilterra e “al più ...