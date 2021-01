isNews_it : Covid, scovati i furbetti del bonus vacanze - - Pietro_Otto : RT @spada______: @giuseppeterrib @Pietro_Otto @chiossimanuela2 Dimenticavo. Fare parte (non nel suo caso) di quei medici ed operatori osped… - spada______ : @giuseppeterrib @Pietro_Otto @chiossimanuela2 Dimenticavo. Fare parte (non nel suo caso) di quei medici ed operator… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid scovati

Oggi Treviso

Un altro decesso da mettere in conto. Al Moscati è morto un 77enne di Avellino che era ricoverato dal 27 dicembre scorso in gravi condizioni. Sono 209 i morti per Covid-19 in provincia ...APPROFONDIMENTI LA PANDEMIA Covid, i morti nelle Marche oggi sono 14, il più giovane aveva... Johnson ha parlato di un «miracolo della scienza» che consente d'intravvedere ora «il traguardo finale» de ...