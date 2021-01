Covid, oltre 88 milioni di contagiati nel mondo. Record di vittime in Germania, Usa e Brasile (Di venerdì 8 gennaio 2021) La corsa del coronavirus non si ferma. I casi di Sars Cov 2 a livello globale hanno superato oggi la soglia degli 88 milioni, con un incremento di tre milioni di infezioni in soli quattro giorni. Secondo i dati elaborati dalla Johns Hopkins University i morti causati da Covid 1.898.530 morti. Germania, Usa e Brasile i paesi che hanno fatto registrare gli incrementi più importanti. Il Robert Koch Institut segnala un nuovo Record di vittime in Germania: nelle ultime 24 ore, stando al bollettino quotidiano sul Covid, sono stati segnalati 1.188 decessi (finora il numero massimo era stato raggiunto il 30 dicembre, con 1.129 morti). Le nuove infezioni sono 31.849. Gli esperti ribadiscono che i dati potrebbero anche spiegarsi con un ritardo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) La corsa del coronavirus non si ferma. I casi di Sars Cov 2 a livello globale hanno superato oggi la soglia degli 88, con un incremento di tredi infezioni in soli quattro giorni. Secondo i dati elaborati dalla Johns Hopkins University i morti causati da1.898.530 morti., Usa ei paesi che hanno fatto registrare gli incrementi più importanti. Il Robert Koch Institut segnala un nuovodiin: nelle ultime 24 ore, stando al bollettino quotidiano sul, sono stati segnalati 1.188 decessi (finora il numero massimo era stato raggiunto il 30 dicembre, con 1.129 morti). Le nuove infezioni sono 31.849. Gli esperti ribadiscono che i dati potrebbero anche spiegarsi con un ritardo ...

