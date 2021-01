Covid oggi in Italia: i dati sul Coronavirus. Contagi e bollettino dell'8 gennaio (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il bollettino quotidiano del ministero della Salute con l'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Italia oggi arriva nel giorno in cui torna la suddivisione dell'Italia nella mappa colorata: Emilia Romagna, ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ilquotidiano del ministeroa Salute con l'andamento'epidemia diinarriva nel giorno in cui torna la suddivisionenella mappa colorata: Emilia Romagna, ...

SkyTG24 : 'Il #vaccino è una grande conquista della scienza di cui tutti dobbiamo beneficiare', @lapinna1 ha intervistato il… - virginiaraggi : Mai come oggi fare rete è fondamentale. I tamponi fatti a persone senza dimora nell’ambulatorio sotto al colonnato… - robersperanza : L’agenzia europea del farmaco ha appena approvato il vaccino covid Moderna. La sfida è ancora dura, ma quello di og… - lavocedigenova : Le vaccinazioni anti-Covid per il personale Asl3: da oggi al via anche nella sede di Quarto - yanez_2006 : vi voglio raccontare un episodio che mi è capitato oggi: stavo camminando per strada quando ho visto un barbone sen… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Coronavirus oggi: Pfizer/BionTech: vaccino efficace contro variante inglese e sudafricana. Ue ... Il Sole 24 ORE Vaccino anti Covid, in Puglia somministrate 25729 dosi: 'Cinquemila al giorno'

E' stata quindi completamente esaurita la prima tranche di dosi consegnata lo scorso 31 dicembre. Sono 25.279 le somministrazioni di vaccino anti Covid Pfizer effettuate in Puglia sino a ieri sera, ul ...

Covid, nel Lazio rinviato ancora il ritorno in classe per gli studenti degli istituti superiori

Il presidente della regione Nicola Zingaretti, firmerà oggi un'ordinanza con la quale si impone, agli studenti delle scuole superiori, il ritorno in classe non prima del 18 gennaio ...

E' stata quindi completamente esaurita la prima tranche di dosi consegnata lo scorso 31 dicembre. Sono 25.279 le somministrazioni di vaccino anti Covid Pfizer effettuate in Puglia sino a ieri sera, ul ...Il presidente della regione Nicola Zingaretti, firmerà oggi un'ordinanza con la quale si impone, agli studenti delle scuole superiori, il ritorno in classe non prima del 18 gennaio ...