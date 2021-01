Covid: oggi 17.533 nuovi casi e 620 morti con 140.267 tamponi (Di venerdì 8 gennaio 2021) AGI - In lieve calo i nuovi casi di Covid in Italia. Sono 17.533 oggi, contro i 18.020 di ieri. Con 140.267 tamponi, 19mila più di ieri, tanto che il tasso di positività cala da 14,85 a 12,5%. In aumento invece i decessi, 620 oggi (414 ieri), per un totale di 77.911. Stabili le terapie intensive (ieri +117), 2.587 in tutto, con 187 ingressi del giorno, mentre i ricoveri ordinari crescono di 22 unità (ieri +117), e sono 23.313 in totale. E' quanto si legge nel bollettino quotidiano del ministero della Salute. Leggi su agi (Di venerdì 8 gennaio 2021) AGI - In lieve calo idiin Italia. Sono 17.533, contro i 18.020 di ieri. Con 140.267, 19mila più di ieri, tanto che il tasso di positività cala da 14,85 a 12,5%. In aumento invece i decessi, 620(414 ieri), per un totale di 77.911. Stabili le terapie intensive (ieri +117), 2.587 in tutto, con 187 ingressi del giorno, mentre i ricoveri ordinari crescono di 22 unità (ieri +117), e sono 23.313 in totale. E' quanto si legge nel bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Covid oggi: bollettino coronavirus 8 gennaio. Dati sui contagi in Italia ed Emilia Romagna il Resto del Carlino COVID-19, Bollettino Italia: i dati dell'8 gennaio

Sono 17.533 i casi di positività al Coronavirus riscontrati oggi, a livello nazionale, secondo i dati trasmessi dalla Protezione Civile, su oltre 140mila tamponi processati. 620 i ...

Covid, in Emilia Romagna il virus non molla: altri 80 morti e 2.026 nuovi positivi

BOLOGNA – Altri 80 morti, che portano il totale da inizio pandemia a 8.210 in Emilia Romagna. E 2.026 nuovi positivi (totale 186.913). Questo l’aggiornamento odierni sulla diffusione della pandemia di ...

