Covid, Miozzo: "Sistema sanitario sta reggendo ma è in sofferenza in molte regioni. Scuola? Si apre se ci sono le condizioni" (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sulla Scuola non è necessario "rischiare, dobbiamo fare delle cose con intelligenza. Comprendendo che siamo nel pieno di una pandemia, ci sono dei rischi cosiddetti accettabili: a Scuola si può andare se le condizioni sono compatibili". Lo ha detto a Buongiorno, su Sky TG24, il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo, parlando del ritorno in classe previsto per l'11 gennaio ma già rimandato in alcune regioni. "La curva si è stabilizzata – ha aggiunto – ma non si sta abbassando come auspicheremmo che si abbassi. Il Sistema sanitario sta reggendo, è in sofferenza in molte regioni del Paese, però la macchina sta perfettamente tenendo. Siamo ...

