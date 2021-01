Covid, mezza Italia rischia la zona arancione. Oggi i nuovi colori delle Regioni (Di venerdì 8 gennaio 2021) Curva in risalita, il tasso di positività schizza al 14,85%, continuano a salire anche i ricoveri. Oggi il monitoraggio decisivo sull'indice di trasmissione del virus Leggi su quotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Curva in risalita, il tasso di positività schizza al 14,85%, continuano a salire anche i ricoveri.il monitoraggio decisivo sull'indice di trasmissione del virus

zelmira1624 : Al bar di paese, due signori di mezza età: -l'attacco di trump era per un film -il vaccino ci rende robot -il 5G è… - SAGGEIDEE : ...niente, continuano imperterriti a ragionare sugli incrementi dei valori e non si rendono conto che sono varabli… - mariopisani1 : @Ele31869899 @GiuseppeConteIT @JoeBiden @KamalaHarris Infatti mezza Italia e’ alla fame e abbiamo più morti di COVI… - alepulv76 : @_DavidLoPan_ Il real Madrid ha fuori mezza squadra x infortuni e covid? - ontoxy : RT @PalermoToday: Covid, bando per tecnici e informatici: già 6 mila domande presentate dopo 2 ore e mezza -

Ultime Notizie dalla rete : Covid mezza Covid: curva in risalita, verso nuova stretta. Mezza Italia rischia di tornare arancione QUOTIDIANO.NET Le strade per Bielmonte e Oropa riaprono dopo la grande nevicata

Le strade per Bielmonte riaprono. Dopo il via libera da parte della Provincia di Biella, all’Oasi Zegna tornano a essere liberamente percorribili le vie chiuse nei giorni scorsi a causa del pericolo s ...

Incontro a Dante continua a celebrare il Sommo Poeta nel vivo del settecentenario: il programma delle visite guidate

Riprendono questo weekend le visite di Incontro a Dante – Percorsi guidati alla scoperta della Ravenna del Sommo Poeta, iniziativa organizzata dalle guide turistiche de Il Cammino di Dante, patrocinat ...

Le strade per Bielmonte riaprono. Dopo il via libera da parte della Provincia di Biella, all’Oasi Zegna tornano a essere liberamente percorribili le vie chiuse nei giorni scorsi a causa del pericolo s ...Riprendono questo weekend le visite di Incontro a Dante – Percorsi guidati alla scoperta della Ravenna del Sommo Poeta, iniziativa organizzata dalle guide turistiche de Il Cammino di Dante, patrocinat ...