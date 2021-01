Covid, Liguria "gialla" ma salgono i casi. Appello di Bassetti: "Fare presto sui vaccini" (Di venerdì 8 gennaio 2021) La Ultimo weekend arancione alle porte in Liguria , almeno allo stato attuale, con un ritorno alla fascia gialla atteso già da lunedì 11. Con l'aumento dei tamponi risale però il numero dei contagi - ... Leggi su lanazione (Di venerdì 8 gennaio 2021) La Ultimo weekend arancione alle porte in, almeno allo stato attuale, con un ritorno alla fasciaatteso già da lunedì 11. Con l'aumento dei tamponi risale però il numero dei contagi - ...

