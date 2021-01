Covid, l’Ema fissa la data del verdetto sul vaccino AstraZeneca: ok “condizionato” entro fine gennaio (Di venerdì 8 gennaio 2021) Covid, l’Ema fissa la data del verdetto sul vaccino AstraZeneca: via libera “condizionato” alla commercializzazione del farmaco «entro fine gennaio». Dunque, dopo le polemiche e i dubbi sui tempi della sperimentazione. Dopo che l‘Ema ha bloccato la sua approvazione in Ue chiedendo ulteriore documentazione e allungando i tempi della sua distribuzione. Oggi, sul vaccino AstraZeneca si apre uno spiraglio. L’Agenzia europea del farmaco potrebbe esprimersi su un eventuale via libera al siero anti-Covid della società in oggetto entro «fine gennaio». Covid, Ema: «Possibile ok al ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 8 gennaio 2021)ladelsul: via libera “” alla commercializzazione del farmaco «». Dunque, dopo le polemiche e i dubbi sui tempi della sperimentazione. Dopo che l‘Ema ha bloccato la sua approvazione in Ue chiedendo ulteriore documentazione e allungando i tempi della sua distribuzione. Oggi, sulsi apre uno spiraglio. L’Agenzia europea del farmaco potrebbe esprimersi su un eventuale via libera al siero anti-della società in oggetto»., Ema: «Possibile ok al ...

Agenzia_Ansa : #Covid, via libera dell'Ema al vaccino #Moderna, #Ue: ok a commercializzazione. Domani riunione dell' #Aifa per l'o… - Agenzia_Ansa : #Covid, via libera dell'Ema al vaccino #Moderna. E' il secondo che riceve l'approvazione dell'Agenzia europea del f… - CaleEuropaEdic : RT @PE_Italia: ?? EMA ha autorizzato l'immissione in commercio condizionata del secondo vaccino anti COVID-19 nell'UE. ?? Il 12.1.21 i parla… - ItalyinGermany : RT @PE_Italia: ?? EMA ha autorizzato l'immissione in commercio condizionata del secondo vaccino anti COVID-19 nell'UE. ?? Il 12.1.21 i parla… - MediaHotelRadio : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, via libera dell'Ema al vaccino #Moderna, #Ue: ok a commercializzazione. Domani riunione dell' #Aifa per l'ok all'… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’Ema Coronavirus: Zingaretti, 'prima fase vaccini ottima a dispetto profeti sventura' Affaritaliani.it