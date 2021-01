Covid, l’allarme di Galli a La7: “Non è il momento di pensare alle elezioni in piena pandemia” (Di venerdì 8 gennaio 2021) “Non possiamo permetterci le elezioni in piena epidemia, quelle altre, e sono stato l’unico imbecille a dirlo, ci sono costate qualche decina di migliaia di casi in più”. Così l’infettivologo Massimo Galli intervenendo all’Aria che Tira. “Non è il momento di pensare alle elezioni”, ha concluso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) “Non possiamo permetterci leinepidemia, quelle altre, e sono stato l’unico imbecille a dirlo, ci sono costate qualche decina di migliaia di casi in più”. Così l’infettivologo Massimointervenendo all’Aria che Tira. “Non è ildi”, ha concluso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

