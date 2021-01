Covid, la Liguria sarà “gialla” da lunedì a domenica 17. Toti: “Ma gli studenti delle superiori non rientreranno ancora in aula” | Ecco le regole nel weekend “arancione” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sulla dad per gli studenti delle superiori il governatore precisa: “La decisione è stata presa in via precauzionale”. Intanto il governo valuta la proroga dello stato di emergenza. Nel weekend tutta Italia in zona arancione: cosa si può fare e cosa è vietato Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sulla dad per gliil governatore precisa: “La decisione è stata presa in via precauzionale”. Intanto il governo valuta la proroga dello stato di emergenza. Neltutta Italia in zona: cosa si può fare e cosa è vietato

MediasetTgcom24 : La Spezia, infermiere negazionista contro il vaccino: segnalato all'ordine, ora rischia la radiazione #covid… - fattoquotidiano : Vaccino Covid, siringhe “sbagliate” inviate in Piemonte, Lombardia e Liguria? Non sono inutili: servono per la dilu… - orizzontescuola : Covid-19, Toti annuncia: “Liguria zona gialla fino al 17 gennaio. Scuole superiori ancora in didattica digitale” - BabboleoNews : #Covid, #Liguria in zona gialla da lunedì 11 fino a domenica 17 gennaio. Lo ha confermato sui social il presidente… - CCIAARIVLIG : ?? inforistori@rivlig.camcom.it è la nostra mail dedicata alle comunicazioni relative al Bonus ristori x le piccole… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Liguria Posti letto Covid, la Liguria supera la soglia critica: il monitoraggio della fondazione Gimbe IVG.it Regioni in zona gialla/ Cosa si può fare e chi entra: Friuli, Campania, Toscana

Secondo le regole prorogate nell’ultimo Decreto Covid e in via di conferma anche nel prossimo Dpcm, portano le Regioni in zona gialla a non consentire comunque spostamenti tra le regioni: in termine ...

Covid: Liguria in zona gialla, ma non si torna in classe alle scuole superiori

GENOVA - La Liguria sarà in zona gialla a partire da lunedì 11 fino a domenica 17. Ad annunciarlo è il presidente Giovanni Toti con un post su Facebook. "Questa la collocazione stabilita per la nostra ...

Secondo le regole prorogate nell’ultimo Decreto Covid e in via di conferma anche nel prossimo Dpcm, portano le Regioni in zona gialla a non consentire comunque spostamenti tra le regioni: in termine ...GENOVA - La Liguria sarà in zona gialla a partire da lunedì 11 fino a domenica 17. Ad annunciarlo è il presidente Giovanni Toti con un post su Facebook. "Questa la collocazione stabilita per la nostra ...