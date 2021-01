Covid, la curva dei contagi ha rallentato la decrescita: 5 Regioni verso la Zona Arancione (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiIn Italia la curva dei contagi “ha rallentato la decrescita e ha avuto una controtendenza in questa settimana”. Lo ha detto il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro alla conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia. “C’è un incremento della velocità di crescita dei casi – ha osservato – come indica l’indice Rt che è sopra 1 in molte Regioni“. “In quasi tutte le Regioni il trend dei casi è in crescita” e “ci sono sovraccarichi per i servizi assistenziali con una classificazione del rischio di impatto Alta in molte Regioni”. “Siamo a 166 casi per 100mila abitanti in 7 giorni come incidenza e c’è grande variabilità tra Regioni, con il Veneto che mantiene ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiIn Italia ladei“halae ha avuto una controtendenza in questa settimana”. Lo ha detto il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro alla conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia. “C’è un incremento della velocità di crescita dei casi – ha osservato – come indica l’indice Rt che è sopra 1 in molte“. “In quasi tutte leil trend dei casi è in crescita” e “ci sono sovraccarichi per i servizi assistenziali con una classificazione del rischio di impatto Alta in molte”. “Siamo a 166 casi per 100mila abitanti in 7 giorni come incidenza e c’è grande variabilità tra, con il Veneto che mantiene ...

Agenzia_Ansa : In #Italia la curva dei #contagi 'ha rallentato la decrescita e ha avuto una controtendenza in questa settimana'. L… - Agenzia_Ansa : #Covid, #Inail: riaperture rischiose anche con Rt sotto 1. Miozzo: 'La curva non si sta abbassando, inserire il ver… - SkyTG24 : Covid-19, Miozzo a Sky TG24: 'Curva stabile ma non si sta abbassando' - susydigennaro : RT @napolimagazine: VIDEO - Covid, nuova ordinanza di Speranza, 5 regioni in arancione dal 10 gennaio, Brusaferro: 'La curva ha rallentato… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO - Covid, nuova ordinanza di Speranza, 5 regioni in arancione dal 10 gennaio, Brusaferro: 'La curva ha rallentato… -