Covid, la Cina blocca i container dei maiali lombardi. Il Pirellone: «Il governo alzi la voce» (Di venerdì 8 gennaio 2021) Covid, la Cina alza pure la testa e blocca i container coi maiali della lombardia. Il Pirellone s'infuria: «governo alzi la voce». La temperatura si fa incandescente. Con il virus in piena recrudescenza. Con i dubbi e i sospetti sull'origine della pandemia che gravano pesantemente sul gigante asiatico, Pechino alza la voce e punta l'indice sulla produzione suina di casa nostra: quella lombarda in particolare. Insomma, ora tocca ai suini della lombardia. Qualche mese fa, sotto inchiesta delle autorità cinesi era finito il salmone europeo. Poi i cibi surgelati… e chi più ne ha, più ne metta.

