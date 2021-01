Covid Italia, Rt sopra 1 dopo 6 settimane. Lombardia, Emilia, Veneto, Calabria e Sicilia da lunedì in zona arancione. Dodici regioni a rischio alto (Di venerdì 8 gennaio 2021) Nel periodo 15-28 dicembre 2020, l'indice di trasmissibilità Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,03 (range 0,98 - 1,13), in aumento da quattro settimane e per... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 8 gennaio 2021) Nel periodo 15-28 dicembre 2020, l'indice di trasmissibilità Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,03 (range 0,98 - 1,13), in aumento da quattroe per...

Agenzia_Ansa : Con oltre 320 mila somministrazioni finora effettuate (0,55% del totale) l'Italia è il primo Paese nell'Unione Euro… - Mov5Stelle : Con più di 320mila dosi somministrate, siamo i primi in Europa per numero di vaccinazioni contro il Covid. Ottavi n… - lorepregliasco : L'Italia è diventato il primo Paese nella Ue (e secondo in Europa) per popolazione vaccinata. Il ritmo può e deve… - GiuseppeEvangeo : RT @GiancarloDeRisi: Italia allo sbando. Dal 2007 al 2017 tagliati 70mila posti letto e 170 ospedali per aprire 9.282 centri di accoglienza… - Poppulista : Covid Italia ha il record mondiale di vaccinati e ai calvi ha fatto ricrescere i capelli. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Coronavirus, l’Italia si colora di arancione: ecco le nove regioni a rischio Il Sole 24 ORE EBA: criteri più restrittivi per la classificazione di “Default”

Da qualche giorno avevamo segnalato alla responsabile politica dei consumatori di Foza Italia questo tema, che tra l’altro era stato oggetto di iniziative a livello europeo da parte dell’onorevole Taj ...

Napoli, enorme voragine all'ospedale del Mare: evacuato il Covid hotel

Con molta probabilità dovremmo chiudere il Covid Residence per la messa in sicurezza della struttura, priva di corrente ed acqua calda al momento, quindi i sei ospiti presenti verranno evacuati. Il Co ...

Da qualche giorno avevamo segnalato alla responsabile politica dei consumatori di Foza Italia questo tema, che tra l’altro era stato oggetto di iniziative a livello europeo da parte dell’onorevole Taj ...Con molta probabilità dovremmo chiudere il Covid Residence per la messa in sicurezza della struttura, priva di corrente ed acqua calda al momento, quindi i sei ospiti presenti verranno evacuati. Il Co ...