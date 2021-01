Covid Italia, Lombardia, Emilia, Veneto, Calabria e Sicilia diventano zona arancione. Oggi l'ordinanza di Speranza (Di venerdì 8 gennaio 2021) Nel periodo 15-28 dicembre 2020, l'indice di trasmissibilità Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,03 (range 0,98 - 1,13), in aumento da quattro settimane e per... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 8 gennaio 2021) Nel periodo 15-28 dicembre 2020, l'indice di trasmissibilità Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,03 (range 0,98 - 1,13), in aumento da quattro settimane e per...

Con oltre 320 mila somministrazioni finora effettuate (0,55% del totale) l'Italia è il primo Paese nell'Unione Europea per numero di vaccinazioni contro il Covid. Con più di 320mila dosi somministrate, siamo i primi in Europa per numero di vaccinazioni contro il Covid. L'Italia è diventato il primo Paese nella Ue (e secondo in Europa) per popolazione vaccinata. La Toscana sarà zona gialla: unica regione d'Italia a rischio basso per covid.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Coronavirus oggi: Pfizer/BionTech: vaccino efficace contro variante inglese e sudafricana. Ue ... Il Sole 24 ORE L’impatto del Covid-19 sulla salute mentale. Studio sulla popolazione italiana

Su Scientific Reports di Nature uno studio analizza gli effetti psicologici di Covid-19 e lockdown sulla popolazione italiana ...

Covid, altre due vittime 44 nuovi positivi a Prato

In calo la percentuale di positività al virus e anche i ricoveri nei reparti ordinari e nelle Terapie intensive ...

