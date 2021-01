Covid Italia, Lombardia, Emilia, Veneto, Calabria e Sicilia da domenica in zona arancione. Oggi l'ordinanza di Speranza (Di venerdì 8 gennaio 2021) Nel periodo 15-28 dicembre 2020, l'indice di trasmissibilità Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,03 (range 0,98 - 1,13), in aumento da quattro settimane e per... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 8 gennaio 2021) Nel periodo 15-28 dicembre 2020, l'indice di trasmissibilità Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,03 (range 0,98 - 1,13), in aumento da quattro settimane e per...

Agenzia_Ansa : Con oltre 320 mila somministrazioni finora effettuate (0,55% del totale) l'Italia è il primo Paese nell'Unione Euro… - Mov5Stelle : Con più di 320mila dosi somministrate, siamo i primi in Europa per numero di vaccinazioni contro il Covid. Ottavi n… - lorepregliasco : L'Italia è diventato il primo Paese nella Ue (e secondo in Europa) per popolazione vaccinata. Il ritmo può e deve… - anna_annie12 : Vaccino anti-Covid, l'Italia supera la soglia delle 400mila vaccinazioni. Somministrato il 44% delle dosi consegnat… - lucabattanta : RT @Cappellin_R: @lucabattanta @f_burla Il #RECOVERY PLAN sia in Italia che in Europa adotti una METODOLOGIA RIGOROSA E INNOVATIVA. Forum… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Coronavirus, l’Italia si colora di arancione: ecco le nove regioni a rischio Il Sole 24 ORE Coronavirus, l'indice Rt sale a 1,03: dodici regioni a rischio alto

L'indice Rt in Italia torna sopra l'1 e sale a 1.03, l'epidemia di coronavirus peggiora e servono misure più severe per evitare un rapido aumento dei casi. E' il quadro delineato dalla bozza del monit ...

Covid Italia, Lombardia, Emilia, Veneto, Calabria e Sicilia da lunedì in zona arancione. Dodici regioni a rischio alto

Nel periodo 15-28 dicembre 2020, l'indice di trasmissibilità Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,03 (range 0,98 - 1,13), in aumento da quattro settimane e ...

L'indice Rt in Italia torna sopra l'1 e sale a 1.03, l'epidemia di coronavirus peggiora e servono misure più severe per evitare un rapido aumento dei casi. E' il quadro delineato dalla bozza del monit ...Nel periodo 15-28 dicembre 2020, l'indice di trasmissibilità Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,03 (range 0,98 - 1,13), in aumento da quattro settimane e ...