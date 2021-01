Covid | il nuovo bollettino del ministero della Salute

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Le autorità delhanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus all'8 gennaio, che sale di 17.533 casi e 620 morti. Coronavirus, bilancio dell’8 gennaio: 17.533 nuovi casi e 620 morti in più su Notizie.it.

Sono 15.378 i nuovi casi in Italia nelle ultime 24 ore (ieri erano 10.800) e 649 i decessi (ieri 348). I cittadini vaccinati sono oltre 182 mila, per la precisione 182.442 secondo i dati del 5 gennaio ...Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Matthijs De Ligt.