Covid | il bollettino di oggi | 17 533 nuovi casi e 620 morti | stabili le intensive

(Di venerdì 8 gennaio 2021)8 gennaio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 17.533 icontagi e 620 iperregistrati nelle ultime 24 ore. I tamponi effettuati sono 140.267, il rapporto positivi tamponi è dunque al 12,5%. I ricoverati in terapia intensiva sono 2587, come ieri. (segue dopo la foto) Nel Lazio1.613e 45, oltre 700a Romanel Lazio “su oltre 12mila tamponi (+275) si registrano 1.613positivi (-166), 45 decessi (+2) e +1.636 guariti. Diminuiscono i, i ricoveri e le terapie, mentre aumentano i decessi. ...

SkyTG24 : 'Il #vaccino è una grande conquista della scienza di cui tutti dobbiamo beneficiare', @lapinna1 ha intervistato il… - Agenzia_Ansa : #Covid, il primo bollettino dell'anno: 22.211 nuovi casi in 24 ore, 462 vittime. Il tasso di positività sale ancor… - Agenzia_Ansa : #Covid: sale ancora il tasso di positività, è al 17,6% Il nuovo bollettino del ministero della Salute, 67.174 i ta… - giovampiero1 : Il Messaggero Mobile: Covid Italia, bollettino oggi 8 gennaio: 17.533 contagi e 620 morti. Tasso di positività scen… - infoitinterno : Covid oggi: bollettino coronavirus 8 gennaio. Dati sui contagi in Italia ed Emilia Romagna -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

Sono 1842 i nuovi positivi al Covid in tutta la Sicilia registrati nelle ultime 24 ore, per un totale di 104.483 casi dall’inizio della pandemia a oggi. Questo l’ultimo aggiornamento del bollettino su ...In attesa di conoscere i dati ufficiali, si può ipotizzare che in Italia il 2020 dovrebbe essersi concluso con un numero complessivo di decessi di quasi 730 mila persone, un valore mai così elevato da ...