Covid | il bollettino dell' 8 gennaio | 1 963 casi in Lombardia | 565 a Milano Salgono i ricoveri

(Di sabato 9 gennaio 2021) Resta critica la situazione coronavirus in. Nella giornata di venerdì 8, a fronte di 18.415 tamponi, sono stati accertati altri 1.963in tutta la Regione (836 in meno rispetto ...

SkyTG24 : 'Il #vaccino è una grande conquista della scienza di cui tutti dobbiamo beneficiare', @lapinna1 ha intervistato il… - Agenzia_Ansa : #Covid, il primo bollettino dell'anno: 22.211 nuovi casi in 24 ore, 462 vittime. Il tasso di positività sale ancor… - Agenzia_Ansa : #Covid: sale ancora il tasso di positività, è al 17,6% Il nuovo bollettino del ministero della Salute, 67.174 i ta… - bizcommunityit : Covid Italia, oggi 17.533 contagi e 620 morti: il bollettino - infoitinterno : Bollettino covid Italia (6-01-2021): 20.331 i contagi, 548 i decessi, 20.227 i guariti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

La provincia di Bari è in testa con 400 nuovi contagi, ma il numero degli attualmente positivi è in leggero calo ...Pubblichiamo il bollettino serale, aggiornato alle 22.00, relativo ai dati dell'emergenza Covid in Costiera Amalfitana. Su tutto il territorio il numero dei contagi, in progressivo aumento, stasera sa ...