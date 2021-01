Covid: Emiliano ai pugliesi, non uscite di casa se potete (Di venerdì 8 gennaio 2021) BARI, 08 GEN - "Rivolgo un appello a tutti coloro che possono fare a meno di uscire di casa e che possono operare a distanza attraverso la tecnologia di lavorare e studiare da casa. E di non uscire se ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 8 gennaio 2021) BARI, 08 GEN - "Rivolgo un appello a tutti coloro che possono fare a meno di uscire die che possono operare a distanza attraverso la tecnologia di lavorare e studiare da. E di non uscire se ...

Dixy62553861 : RT @AnsaPuglia: Covid: Emiliano ai pugliesi, non uscite di casa se potete. 'Lavorate e studiate da casa' #ANSA - AnsaPuglia : Covid: Emiliano ai pugliesi, non uscite di casa se potete. 'Lavorate e studiate da casa' #ANSA - barbaraCiervo1 : RT @Borderline_24: #Puglia, #Emiliano: 'Avrei voluto zona arancione, qui aumento dei contagi. Siamo sempre in grave pericolo' https://t.co… - TSTARANTO : Covid: Emiliano ai pugliesi, non uscite di casa se potete - Sudestonlineit : l presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Pr… -