Covid, ecco le 12 regioni a rischio zona rossa o arancione da lunedì (Di venerdì 8 gennaio 2021) Oggi, venerdì 8 gennaio, il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà l'ordinanza che porterà le regioni nella zona rossa o arancione fino a lunedì 11, in attesa del Dpcm e/o del decreto legge della prossima settimana. Le 12 regioni a rischio zona rossa o arancione Le regioni che rischiano nuove restrizioni Covid sono dodici. A rischio anche la Sicilia, che negli ultimi giorni ha registrato un alto tasso di contagi. Ora si attende nel pomeriggio il report dell'Istituto Superiore di Sanità e del ministero. Nell'ultimo, relativo alla settimana del 21-27 dicembre, tre regioni registravano un Rt superiore all'1 e che quindi ora si ...

"Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia firmerà in serata una nuova ...

Il presidente Speziali sottolinea la sua contrarietà a un lockdown generalizzato e invita l'Amministrazione Pubblica a essere sempre disponibile. "Non si potranno avere ritardi nelle vaccinazioni e se ...

