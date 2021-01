Covid, De Luca: “Contrario a linea di governo, manda l’Italia al manicomio” (Di venerdì 8 gennaio 2021) NAPOLI – “Sono nettamente contrario alla linea che sta seguendo il governo”. Lo dice il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine di un sopralluogo all’ospedale del mare di Napoli dove oggi si è aperta una voragine nel parcheggio della struttura. De Luca, parlando della strategia del governo in relazione alle nuove misure per contenere la diffusione del virus, auspica che ci sia “una sola zona per tutta l’Italia, tranne le zone rosse nelle Regioni che hanno un tasso di contagio altissimo. La linea delle mezze misure – osserva – serve a prolungare all’infinito l’epidemia e mandare al manicomio l’Italia, i cittadini e gli operatori commerciali. Una linea unitaria per l’Italia e scelte semplici, chiare ed applicabili. Altrimenti, con le mezze misure allunghiamo i tempi dell’epidemia e mandiamo al manicomio il Paese intero”. DE LUCA: “AVREMO PICCO CONTAGI A FINE GENNAIO“ Leggi su dire (Di venerdì 8 gennaio 2021) NAPOLI – “Sono nettamente contrario alla linea che sta seguendo il governo”. Lo dice il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine di un sopralluogo all’ospedale del mare di Napoli dove oggi si è aperta una voragine nel parcheggio della struttura. De Luca, parlando della strategia del governo in relazione alle nuove misure per contenere la diffusione del virus, auspica che ci sia “una sola zona per tutta l’Italia, tranne le zone rosse nelle Regioni che hanno un tasso di contagio altissimo. La linea delle mezze misure – osserva – serve a prolungare all’infinito l’epidemia e mandare al manicomio l’Italia, i cittadini e gli operatori commerciali. Una linea unitaria per l’Italia e scelte semplici, chiare ed applicabili. Altrimenti, con le mezze misure allunghiamo i tempi dell’epidemia e mandiamo al manicomio il Paese intero”. DE LUCA: “AVREMO PICCO CONTAGI A FINE GENNAIO“

Luca_Gualtieri1 : RT @MilanoFinanza: Pfizer-Biontech: il vaccino appare efficace anche contro le mutazioni del Covid-19 - ildenaro_it : Il governatore @VincenzoDeLuca: Mi auguro che possiamo arrivare all’obiettivo entro l’anno facendo 20mila vaccini a… - CL7_Luca : Si parla di Covid, ospiti preparati in studio Mastelloni, D'Eusanio, Alessi e in collegamento ia massima esperta la… - SkyTG24 : Covid Campania, De Luca: 'Ripartizione in zone? Cose demenziali' - ottochannel : Vaccini covid, De Luca chiede di accelerare -