RaiNews : La 'patente' anti Covid #Campania #DeLuca - MediasetTgcom24 : Covid, De Luca: 'Campania darà una card di avvenuta vaccinazione' #coronavirus - Agenzia_Ansa : #Covid, il governatore della #Campania #DeLuca: 'Sono nettamente contrario alla linea del governo'. 'Zone rosse sol… - bruerne : RT @mattinodinapoli: Vaccino Covid in Campania, De Luca: «Una card a tutti i cittadini vaccinati dopo il richiamo» - mimanda_picone : RT @mattinodinapoli: Vaccino Covid in Campania, De Luca: «Una card a tutti i cittadini vaccinati dopo il richiamo» -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Luca

De Luca annuncia la tessera di vaccinazione in Campania. Per chi è che si sottoporrà al vaccino e al richiamo. Prevede di ultimare i vaccini entro dicembre 2021.Una card della Regione Campania per tutti i vaccinati contro il Covid. Ad annunciarlo è il presidente De Luca: «La Campania darà una card di avvenuta certificazione a tutti ...