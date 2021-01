Covid, De Luca: “Campania avrà card di avvenuta vaccinazione. Ecco come sarà”. E invoca zona arancione per tutta Italia fino a fine gennaio (Di venerdì 8 gennaio 2021) “Abbiamo una novità tutta campana: daremo una card di avvenuta certificazione a tutti i cittadini vaccinati dopo il richiamo”. Lo annuncia nella sua consueta diretta informativa su Facebook il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che mostra la tessera-prototipo: “Sul retro c’è un chip. Ci auguriamo che tra qualche mese i cittadini la possono esibire per andare a cinema o al ristorante in una condizione di maggiore sicurezza, avendo la certificazione che sono stati vaccinati. Ci auguriamo che questa card sia un bell’incentivo a essere disponibili a farsi il vaccino”. Il presidente campano si sofferma anche sulle polemiche scatenate dalla sua vaccinazione lo scorso 27 dicembre: “Era un atto dimostrativo. Ovviamente non manca mai in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) “Abbiamo una novitàcampana: daremo unadicertificazione a tutti i cittadini vaccinati dopo il richiamo”. Lo annuncia nella sua consueta diretta informativa su Facebook il presidente della Regione, Vincenzo De, che mostra la tessera-prototipo: “Sul retro c’è un chip. Ci auguriamo che tra qualche mese i cittadini la possono esibire per andare a cinema o al ristorante in una condizione di maggiore sicurezza, avendo la certificazione che sono stati vaccinati. Ci auguriamo che questasia un bell’incentivo a essere disponibili a farsi il vaccino”. Il presidente campano si sofferma anche sulle polemiche scatenate dalla sualo scorso 27 dicembre: “Era un atto dimostrativo. Ovviamente non manca mai in ...

