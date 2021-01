Covid, da lunedì Campania in zona gialla fino al 15 gennaio: cosa cambia (Di venerdì 8 gennaio 2021) La Campania in zona gialla da lunedì 11 a venerdì 15 gennaio: è quanto emerge dall’ordinanza che sarà firmata in serata dal ministro della Salute Roberto Speranza. zona arancione per Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. Tutte le altre regioni in zona gialla. Lo prevede una nuova ordinanza che sarà firmata in serata dal Leggi su 2anews (Di venerdì 8 gennaio 2021) Lainda11 a venerdì 15: è quanto emerge dall’ordinanza che sarà firmata in serata dal ministro della Salute Roberto Speranza.arancione per Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. Tutte le altre regioni in. Lo prevede una nuova ordinanza che sarà firmata in serata dal

