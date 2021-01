Covid, da domenica cinque regioni in zona arancione (Di venerdì 8 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia firmerà in serata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 10 gennaio. Passano in area arancione le regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia firmerà in serata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da10 gennaio. Passano in arealeCalabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto.(ITALPRESS).

