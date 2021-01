Covid, da domenica cinque regioni in zona arancione (Di venerdì 8 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia firmerà in serata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 10 gennaio. Passano in area arancione le regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia firmerà in serata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da10 gennaio. Passano in arealeCalabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

Covid 19, il governatore Musumeci: “preoccupati per curva contagi chiesta zona arancione”

“Siamo preoccupati per l’attuale andamento della curva dei contagi in Sicilia, per questo abbiamo chiesto al ministro Speranza, che ringrazio, di anticipare di almeno una sett ...

"Siamo preoccupati per l'attuale andamento della curva dei contagi in Sicilia, per questo abbiamo chiesto al ministro Speranza, che ringrazio, di anticipare di almeno una sett ...