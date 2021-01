Covid, cinque regioni in zona arancione: stasera la firma del ministro Speranza (Di venerdì 8 gennaio 2021) Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto entreranno in zona arancione. In serata arriverà la firma del ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia. A partire da lunedì 11 gennaio le cinque regioni sopracitate entreranno nel regime di arancione che peraltro verrà osservato a livello nazionale nel weekend 9-10 gennaio. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 gennaio 2021) Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto entreranno in. In serata arriverà ladeldella Salute, Roberto, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia. A partire da lunedì 11 gennaio lesopracitate entreranno nel regime diche peraltro verrà osservato a livello nazionale nel weekend 9-10 gennaio. SportFace.

Rvaticanaitalia : Alle 12.40 #DoppioClick. Cinque anni fa durante il Giubileo straordinario della #Misericordia l'omelia del #Papa su… - zazoomblog : Covid cinque regioni in zona arancione: stasera la firma del ministro Speranza - #Covid #cinque #regioni… - Filo2385Filippo : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto #Speranza: cinque Regioni in arancione dal 10 #ANSA @roberspera… - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto #Speranza: cinque Regioni in arancione dal 10 #ANSA @roberspera… - Agenzia_Ansa : #Covid, nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto #Speranza: cinque Regioni in arancione dal 10 #ANSA… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid cinque Covid-19: cinque decreti da convertire, rischio ingorgo a inizio anno per le Camere Il Sole 24 ORE La Spezia, negoziante senza mascherina: scattano chiusura e multa

L’assessore Ivani: «Monitoriamo tutte le attività commerciali e anche i mini-market devono rispettare le misure disposte per arginare il virus» ...

Saldi partenza a rilento e niente ripresa per primo semestre 2021 secondo Uecoop

Oltre un impresa su cinque (21%) pensa che nel 2021 non ci sarà alcuna ripresa dell’economia a causa delle pesanti conseguenze dell’emergenza Covid con bilanci in rosso, tagli del fatturato e crollo d ...

L’assessore Ivani: «Monitoriamo tutte le attività commerciali e anche i mini-market devono rispettare le misure disposte per arginare il virus» ...Oltre un impresa su cinque (21%) pensa che nel 2021 non ci sarà alcuna ripresa dell’economia a causa delle pesanti conseguenze dell’emergenza Covid con bilanci in rosso, tagli del fatturato e crollo d ...