Covid: Calabria, Emilia-Romagna Lombardia, Sicilia e Veneto diventano regioni arancioni. Speranza: 'Massima attenzione, virus circola molto' (Di venerdì 8 gennaio 2021) Passano in area arancione le regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, ... Leggi su leggo (Di venerdì 8 gennaio 2021) Passano in area arancione le. Il ministro della Salute, Roberto, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Calabria Coronavirus, l’Italia si colora di arancione in 5 regioni: Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, ... Il Sole 24 ORE Coronavirus. Reggio Calabria, il Gom comunica: oggi 3 contagiati

Reggio Calabria. La Direzione Aziendale del G.O.M. “Bianchi Melacrino Morelli” comunica che, in riferimento alla Campagna di Vaccinazione in atto, ad oggi, i soggetti che si sono sottoposti alla sommi ...

Reggio, chiusa la prima parte della campagna vaccinale anti Covid sui dipendenti del Gom

La Direzione Generale del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria comunica che oggi si è chiusa la prima sessione della campagna vaccinale anti Covid sui dipendenti dell'Azienda e sul persona ...

