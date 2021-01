Covid, Brusaferro: “La curva dei contagi ha rallentato la decrescita” (Di venerdì 8 gennaio 2021) “In Italia la curva dei contagi ha rallentato la decrescita e ha avuto una controtendenza in questa settimana“. Così il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro durante il corso della conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale della Cabina di Regia. “Siamo a 166 casi per 100mila abitanti in 7 giorni come incidenza e c’è grande variabilità tra regioni – ha spiegato -. Il Veneto mantiene incidenza elevata, ma tutte le regioni hanno incidenza superiore per poter passare da una fase di mitigazione ad una di controllo con il tracciamento individuale“. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 gennaio 2021) “In Italia ladeihalae ha avuto una controtendenza in questa settimana“. Così il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silviodurante il corso della conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale della Cabina di Regia. “Siamo a 166 casi per 100mila abitanti in 7 giorni come incidenza e c’è grande variabilità tra regioni – ha spiegato -. Il Veneto mantiene incidenza elevata, ma tutte le regioni hanno incidenza superiore per poter passare da una fase di mitigazione ad una di controllo con il tracciamento individuale“. SportFace.

