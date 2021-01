Covid, altri 620 morti, 17.533 nuovi casi. Allarme nel governo per D’Incà. Ma era un falso positivo (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sono stati 17.533 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore: circa 500 in meno rispetto a ieri, quando erano stati 18.020. Aumentano, però, e di tanto, le morti: 620 a fronte di 414. Il totale dei decessi da inizio pandemia arriva così a 77.911. La situazione, dunque, resta drammatica, benché il tasso di positività, che si attesta al 12,5%, sia calato del 2,3% rispetto a ieri, quando era al 14,8%. E in giornata si è registrato anche un Allarme nel governo: l’esito di un tampone ha fatto credere che il ministro Federico D’Inca fosse stato contagiato, poi però si è scoperto che era un falso positivo. Ancora un numero drammatico di morti per Covid I tamponi effettuati sono stati 140.267 (ieri 121.275). Per quanto riguarda ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sono stati 17.533 idinelle ultime 24 ore: circa 500 in meno rispetto a ieri, quando erano stati 18.020. Aumentano, però, e di tanto, le: 620 a fronte di 414. Il totale dei decessi da inizio pandemia arriva così a 77.911. La situazione, dunque, resta drammatica, benché il tasso di positività, che si attesta al 12,5%, sia calato del 2,3% rispetto a ieri, quando era al 14,8%. E in giornata si è registrato anche unnel: l’esito di un tampone ha fatto credere che il ministro Federico D’Inca fosse stato contagiato, poi però si è scoperto che era un. Ancora un numero drammatico diperI tamponi effettuati sono stati 140.267 (ieri 121.275). Per quanto riguarda ...

matteosalvinimi : Mentre la #Azzolina si complimenta con Arcuri perché “i banchi monoposto hanno protetto le scuole dal Covid”, alcun… - SirDistruggere : Il Corriere ci fa sapere che una 90enne è morta di emorragia cerebrale dopo il vaccino Covid, per poi escludere il… - MediasetTgcom24 : Covid, 20.331 nuovi casi (178mila tamponi) e altri 548 decessi - MarcoYera : @beppeinterista @Filoribs @IlVal_79 Il figlio gestisce solo l'Inter in realtà, non penso abbia altri incarichi. Non… - TassoneMirko : Emergenza Covid in Calabria, il contagio non arretra: oggi altri 355 nuovi casi - Il Redattore -