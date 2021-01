Covid a scuola: orari, rientri, spostamenti per ripartire (Di sabato 9 gennaio 2021) Covid a scuola: è ancora caos totale sulle date del rientro per le Superiori e sui possibili orari. Tutte le ipotesi sul piatto Tra governatori che aprono e altri che chiudono a tempo indeterminato, studenti che spingono per tornare e nuovi orari, la scuola ai tempi del Covid è in pieno caos. Secondo il governo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 9 gennaio 2021): è ancora caos totale sulle date del rientro per le Superiori e sui possibili. Tutte le ipotesi sul piatto Tra governatori che aprono e altri che chiudono a tempo indeterminato, studenti che spingono per tornare e nuovi, laai tempi delè in pieno caos. Secondo il governo L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid scuola Covid, boom di contagi: con la riapertura scuole si può anche peggiorare. Le stime del matematico Sebastiani Orizzonte Scuola Covid-19, Speranza firma ordinanza, 5 regioni in zona arancione: “Virus circola, livello massimo di attenzione”

“Ho firmato una nuova ordinanza che porta in zona arancione le regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. Dobbiamo tenere il massimo livello di attenzione perché il virus circola m ...

COVID, ORDINANZA DI MUSUMECI: ECCO LE NUOVE RESTRIZIONI

08 gennaio 2021 «C'è un solo rimedio, purtroppo, per evitare l'ulteriore crescita dei contagi in Sicilia: adottare misure restrittive, tenendo conto anche delle indicazioni arri ...

