Covid, 5 Regioni “arancioni” fino al 15 gennaio: tutte le misure di sicurezza (Di venerdì 8 gennaio 2021) Finita l’attesa che ha alimentato la frenesia di questi giorni di ignoranza nei confronti di quale sarebbero state le decisioni del Governo in merito alla partizione in zone “gialle”, “arancioni” e “rosse” dell’Italia. Di questa sera la notizia, confermata attraverso i canali ufficiali dal ministro della Salute Roberto Speranza, di come funzioneranno le zone e quali sono le Regioni soggette a restrizioni anti contagio fino al prossimo 15 gennaio. Covid, 5 Regioni rimangono “arancioni” dall’11 al 15 gennaio Continua a persistere in Italia, come una delle misure per contrastare la proliferazione incontrollata del Coronavirus, il metodo per livelli che suddivide l’Italia in zone in relazione all’indice di contagio. Sinora di certo ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 8 gennaio 2021) Finita l’attesa che ha alimentato la frenesia di questi giorni di ignoranza nei confronti di quale sarebbero state le decisioni del Governo in merito alla partizione in zone “gialle”, “” e “rosse” dell’Italia. Di questa sera la notizia, confermata attraverso i canali ufficiali dal ministro della Salute Roberto Speranza, di come funzioneranno le zone e quali sono lesoggette a restrizioni anti contagioal prossimo 15, 5rimangono “” dall’11 al 15Continua a persistere in Italia, come una delleper contrastare la proliferazione incontrollata del Coronavirus, il metodo per livelli che suddivide l’Italia in zone in relazione all’indice di contagio. Sinora di certo ...

DaniloToninelli : Centrodestra lombardo ultimo in tutto: regione con più morti da Covid-19, tra le regioni che hanno fatto meno vacci… - Agenzia_Ansa : #Covid, oltre 400 mila le vaccinazioni fatte finora in Italia - LegaSalvini : COVID, I DATI CHE INCHIODANO IL GOVERNO. IL SISTEMA DEI COLORI NON FUNZIONA - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: Il ministro #Speranza ha firmato la nuova ordinanza, 'massimo livello di attenzione. Il #virus circola molto e l'indice d… - clapr71 : Tutto studiato da mesi. Daren passar influenza. Di stagione x covid.. I primi segnali della terza ondata Covid: 10… -