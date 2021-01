Covid-19, Sicilia: alle superiori didattica a distanza fino al 30 gennaio. Fino al 16 DaD anche per scuole primarie e medie (Di venerdì 8 gennaio 2021) Confermate le anticipazioni del presidente Musumeci che vede quindi misure ad hoc per la scuola in Sicilia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 8 gennaio 2021) Confermate le anticipazioni del presidente Musumeci che vede quindi misure ad hoc per la scuola in. L'articolo .

Agenzia_Ansa : #Covid, in zona arancione Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. Nuova ordinanza del ministro dell… - Agenzia_Ansa : Positiva al #Covid una dottoressa dell'Umberto I di Siracusa vaccinata 6 giorni fa. 'La protezione immunitaria dal… - MediasetTgcom24 : Siracusa, medico positivo dopo il vaccino anti-Covid: 'Farò il richiamo' #antonellafranco - Infomessina : Covid, ordinanza Musumeci, ecco le nuove restrizioni (light) in Sicilia - rep_palermo : Covid, da lunedì Sicilia arancione: i negozi restano aperti, scuole suoperiori in dad fino al 30 gennaio [di Giusi… -